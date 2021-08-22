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Минобороны: команда РФ готова к началу конкурса АрМИ-2021 «Воин мира» в Армении

Анна Берестовая
01:00 22.08.2021
Команда ВС России готова к началу соревнований международного этапа конкурса «Воин мира» АрМИ-2021 в Армении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Команда Вооруженных Сил Российской Федерации готова к началу соревнований международного этапа конкурса «Воин мира» Армейских международных игр 2021 года в Армении, сообщили в Минобороны РФ.

Всего в конкурсе примут участие военнослужащие шести стран: Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Греция, а также впервые будет участвовать команда Катара.

Учебно-материальная часть конкурса готова к эксплуатации в соответствии с программой проведения мероприятия. Прибывшие в Армению команды, представляющие сборные своих стран, уже завершили тренировки по индивидуальному плану.

Накануне российская команда в ходе тренировок в условиях высокогорья Армении отработала весь спектр упражнений и задач конкурса. Основное внимание уделялось этапам под названием «Атлет» (подтягивание на перекладине, метание гранаты и ножа, бег на 100 метров, комплексное силовое упражнение) и «Снайпер» (стрельба из автомата АК-74 на меткость).

С начала текущего года среди военнослужащих ВС РФ в различных городах России прошли отборочные этапы конкурса. В частности, на Всеармейском этапе, прошедшем в Севастополе на базе соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), были отобраны лучшие военнослужащие по итогам состязаний. Из лучших конкурсантов только четверо - трое мужчин и одна девушка - представляют ВС РФ на международном этапе.

Мероприятия конкурса будут проходить до 1 сентября на территории воинских частей и спортивных комплексов в городах Ереван, Дилижан и Иджеван. Размещение всех международных команд организовано на территории лицея в Дилижане, там же 22 августа состоится открытие международного конкурса «Воин мира».

Программа конкурса рассчитана на 14 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и литературно-художественный и танцевально-творческий конкурс талантов «Кавалер»/«Сударыня».

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