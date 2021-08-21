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«Наши не подведут»: глава делегации КФл в Иране о здоровье российских моряков перед АрМИ-2021

Алексей Курильченко
22:24 21.08.2021
Заместитель командующего Каспийской флотилией рассказал об успешной санитарной проверке российских моряков перед конкурсами АрМИ в Иране.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На базе Энзели военно-морских сил Ирана состоялась встреча делегации Каспийской флотилии, прибывшей для участия в конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр. Российских моряков приветствовал командующий силами на Каспийском море ВМС Ирана контр-адмирал Абдулвахаб Тахери. Он отметил, что ежегодный конкурс профессионального мастерства, созданный по инициативе Министерства обороны России, объединяет моряков прикаспийских государств и каждая страна считает честью для себя принимать этот конкурс на своей территории.

Заместитель командующего Каспийской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Екимов поблагодарил иранского коллегу за радушный прием и подчеркнул, что конкурсы Армейских международных игр соответствуют обновленному девизу олимпийского движения: «Быстрее, выше, сильнее, вместе», где акцент делается на последнем слове, поскольку на море важнее всего совместная работа экипажей, дружба и взаимовыручка.

Одной из важных тем беседы стало состояние здоровья военнослужащих и неукоснительное соблюдение моряками противоэпидемических мер и масочного режима в ходе проведения мероприятий конкурса. Контр-адмирал Екимов сообщил, что экипажи российских кораблей полностью готовы к соревнованиям по медицинским показаниям, все моряки здоровы и неоднократно вакцинированы от новой коронавирусной инфекции.

«Наши экипажи с точки зрения здоровья не подведут. Сегодня санитарный контроль проверил наши экипажи и, насколько я знаю, Азербайджан, Казахстан тоже уже проверены. Больных у нас нет, все готовы», - сказал глава российской делегации.

В завершение встречи командующий контр-адмирал Абдулвахаб Тахери вручил российскому коллеге памятный подарок, который по заверению контр-адмирала Сергея Екимова займет достойное место в музее Каспийской флотилии.

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