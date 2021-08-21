Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире
Опубликовано видео работы сотрудников полиции и скорой помощи на месте взрыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На месте взрыва технического устройства в московской квартире на улице Малая Набережная работают сотрудники полиции. Правоохранители оцепили место происшествия. Также у жилого дома находятся несколько машин скорой помощи и пожарной службы.
По данным СМИ, которые не подтверждены официально, в квартире взорвалась боевая граната, которую принес один из членов семьи.
В результате инцидента погибли подросток и мужчина. В момент взрыва в квартире находилась женщина - она не пострадала.