Опубликовано видео с места взрыва в московской квартире

На месте взрыва технического устройства в московской квартире на улице Малая Набережная работают сотрудники полиции. Правоохранители оцепили место происшествия. Также у жилого дома находятся несколько машин скорой помощи и пожарной службы.

По данным СМИ, которые не подтверждены официально, в квартире взорвалась боевая граната, которую принес один из членов семьи.

В результате инцидента погибли подросток и мужчина. В момент взрыва в квартире находилась женщина - она не пострадала.