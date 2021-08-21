Армия Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку перед «Десантным взводом» Алексей Курильченко Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку перед началом конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр-2021. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Участники международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2021» из Судана, Алжира и Катара, прибывшие в Рязанскую область для участия в международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», провели предпрыжковую тренировку на снарядах воздушно-десантного комплекса (ВДК). © Минобороны РФ В ходе проведения занятия, на тренажерах ВДК Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова участники конкурса отработали действия десантника при прыжке с вертолета Ми-8 на высотном тренажере, действия в воздухе в различных нештатных ситуациях в воздухе и при приземлении, а также провели тренировку по гашению купола парашютной системы после приземления. © Минобороны РФ Военнослужащие отрабатывали действия десантников на российских парашютных системах Д-10 серии 4, с которыми участникам предстоит перед началом конкурса совершить один учебно-тренировочный прыжок. © Минобороны РФ Всего в конкурсе принимает участие более 350 военнослужащих из 18 стран в составе национальных армейских сборных команд, которые покажут все свои навыки и умения при прохождении испытаний четырех этапов конкурса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика