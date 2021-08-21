Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку перед «Десантным взводом»
Десантники из Катара, Алжира и Судана провели предпрыжковую подготовку перед началом конкурса «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр-2021.
© Фото: Минобороны РФ
Участники международного этапа конкурса «Десантный взвод - 2021» из Судана, Алжира и Катара, прибывшие в Рязанскую область для участия в международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», провели предпрыжковую тренировку на снарядах воздушно-десантного комплекса (ВДК).