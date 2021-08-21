Военные водители провели флешмоб перед открытием соревнований АрМИ-2021 под Воронежем

Военнослужащие стран-участниц конкурса Армейских международных игр – 2021 «Мастера автобронетанковой техники» провели международный флешмоб в преддверии торжественного открытия соревнований в Воронежской области. Водители легковых и грузовых автомобилей совершили групповое перестроение в фигуру в виде логотипа конкурса на площадке торжественной церемонии открытия игр.

Фигурное перестроение продемонстрировали военные спортсмены из Беларуси, Египта, Китая, Узбекистана и России, как символ международного сотрудничества и дружбы между командами разных стран-участниц.

Соревнования военных автомобилистов пройдут с 22 по 29 августа в городе Острогожск Воронежской области и объединит более 100 военных спортсменов. Торжественное открытие состоится 22 августа.