Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани

Картины и изделия из дерева ручной работы авторства министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу представили в Казанском кремле. Выставка называется «Творчество ради жизни», позже часть экспонатов продадут на аукционе так же, как это уже было в мае.

Акварель и масло, тушь, уголь и карандаш - то, чем можно рисовать даже у костра в тайге, как и делает в редкие моменты отдыха глава Минобороны РФ. Оттуда же еще одно увлечение - резьба по дереву.

Ровно 100 работ Шойгу выставили в Казани - 17 деревянных скульптур и 83 картины. В основном, пейзажи Восточной Сибири, места знакомые министру обороны с детства.

Почти всегда главная тема творчества министра - сила и красота природы, ее дух и стремление к гармонии. Здесь и изображения животных, выполненные из бронзы, меди и латуни. Но особое место в экспозиции занимают предметы из дерева - вазы, шкатулки и целые скульптурные композиции, где каждый элемент обработан вручную.

Так же в экспозиции представлены изделия декоративно-прикладного искусства. Это различные скульптуры и даже стол. Примечательно, что при создании этой экспозиции были использованы деревья поваленные исключительно стихией.

Часть этих работ будет продана с аукциона, а все вырученные деньги пойдут в фонд актера Константина Хабенского для помощи тяжелобольным детям.

На сегодняшний день помощь оказана уже 23 детям, и это - только начало. Вскоре после казанской выставки часть экспонатов станут лотами нового аукциона, вырученные деньги от которого вновь направят маленьким пациентам.