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«Вирус умнеет»: мутация COVID-19 все чаще стала поражать детей

Алексей Курильченко
Диана Сирази
18:23 21.08.2021
В России все чаще коронавирусом стали заражаться дети, но вакцина для них уже на подходе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В России за минувшие сутки - двадцать одна тысяча заболевших Эксперты отмечают - теперь в группе риска - и дети, которых все чаще поражает мутирующий вирус.

Палату в больнице Екатеринбурга полностью занимает одна семья - Ерохиных. Они заболели коронавирусом друг за другом, передав вирус по цепочке - сначала родители, а следом трое их детей. Одному из них всего 17 дней от роду и большую часть жизни он провел здесь - в красной зоне ковидного госпиталя.

«Ребенку шесть месяцев, у него очень высокая температура - 39 градусов, пытались сбивать», - рассказала Вера Ерохина

Сейчас, когда болезнь отступила, Ерохины уже решили, что нужно делать, чтобы сюда не возвращаться. 

«Мы готовимся домой, и как только можно будет, лично я поставлю прививку обязательно», - отметила Вера.

Те, кто не привился вовремя или откладывал до последнего, сейчас лежат в ковидном отделении, многие - на ИВЛ. Самое страшное, непривитые родители заражают и своих детей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко указывает на всплеск детской заболеваемости едва ли не по всей стране.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется. Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», - сказал министр.

Еще в первую волну болезнь у самых маленьких протекала бессимптомно, но дельта-штамм оказался более опасным. На этой неделе в Тульской области от коронавируса умерла двухмесячная девочка. COVID-19 взял тенденцию на молодость и теперь не жалеет детей. Они болеют по-взрослому.

«Очень много пневмоний в подростковом возрасте. А тем более есть дети до года, которые тоже переносят коронавирусную инфекцию с пневмониями. Коронавирус становится умнее, поражает все больше и больше контингента», - рассказал заведующий педиатрическим отделением ОДКБ г. Екатеринбурга Сергей Хорышев.

Опередить вирус поможет вакцинация - сейчас в России испытывают «Спутник V» для подростков от 12 лет, исследования должны завершиться уже к сентябрю. А пока задача взрослых - защитить детей и привиться самим. Сейчас с индийской версией COVID-19, да и с другими штаммами, препарат эффективно справляется.

А непривитый организм для вируса, словно питательная среда. Группа ученых из США, Канады и Германии в реальном времени показали с какой скоростью дельта-вирус поражает органы , а попав к вакцинированному - никаких тяжелых последствий. Доказано, что «Спутник V» - эффективен против всех существующих штаммов в мире. Потому список стран, куда россияне могут приехать без ПЦР-тестов, постоянно расширяется. Сейчас это Турция, Хорватия, Сербия, Черногория. Одобрить въезд для привитых российской вакциной призывают и власти Финляндии.

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