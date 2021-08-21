Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями после крушения Бе-200ЧС Минобороны РФ в Турции
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями после крушения Бе-200ЧС Минобороны РФ в Турции
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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