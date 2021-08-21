Российские химики-разведчики завершили тренировки перед конкурсом АрМИ «Безопасная среда» в Китае
В Китае российские химики-разведчики завершили подготовку к первому этапу конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2021 проведением комплексной тренировки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На военном полигоне Корла учебного центра Сухопутных войск НОАК в рамках подготовки к международному конкурсу «Безопасная среда» российские военнослужащие войск РХБ защиты провели комплексную тренировку на основной трассе соревнования. При проведении тренировки российская команда применяла технику и приборы китайского производства. Экипажи отработали вопросы ведения химической разведки местности с использованием прибора химической разведки FZD04B на трех зараженных точках.
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