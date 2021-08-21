Российские химики-разведчики завершили тренировки перед конкурсом АрМИ «Безопасная среда» в Китае

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На площадке поиска радиоактивных источников с помощью переносного измерителя мощности дозы FFS06 военнослужащие обнаруживали на автомобильной технике источники ионизирующих излучений и обозначали места их размещения специальным знаком. Также экипажи тренировались в подготовке машины специальной обработки проведению дегазации двух имитационных зараженных объектов.

В завершении тренировки, военнослужащие преодолевали 500 метровую огненно-штурмовую полосу, состоящей из 12 препятствий различной сложности. Подготовка участников соревнований проходит в сложных погодных условиях, связанных с повышенными температурами воздуха.