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Катарский поул-позишн: россияне дадут старт трем из семи упражнений конкурса «Дорожный патруль» АрМи-2021

Егор Левин
16:48 21.08.2021
«Дорожный патруль-2021» пройдет в период с 22 по 26 августа впервые на базе сил военной полиции, расположенной недалеко от столицы Катара - Дохи.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Команда из России даст старт трем из семи упражнений международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр - 2021. Он впервые пройдет в Катаре.

Путем жеребьевки участники определили очередность выступлений. Процедура проводилась в присутствии судей и руководителей сборных, представляющих Россию, Узбекистан, Белоруссию, Катар и Иран.

Автоинспекторам российской военной полиции предстоит дать старт следующим зачетным упражнениям: «Экстремальное вождение», «Индивидуальная гонка» и «Замена колеса». В «Командной гонке», «Параллельной парковке» и «Регулировании дорожного движения» (которое пройдет вне зачета) россияне выступят вторыми.

«Дорожный патруль-2021» пройдет в период с 22 по 26 августа впервые на базе сил военной полиции, расположенной недалеко от столицы Катара - Дохи. Ранее состязания проводились на территории Ирана и Узбекистана.

АрМИ-2021 пройдут в период с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств. Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.

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