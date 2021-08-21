Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» принято в состав ВМФ России в Кронштадте

В военной гавани Кронштадта состоялась торжественная церемония и подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120. Приказом Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, судно включено в состав ВМФ и будет нести службу на Черноморском флоте.

От имени Главкома ВМФ участников церемонии поздравил заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин. В церемонии приняли участие родные и близкие спортсмена Всеволода Боброва, чье имя носит судно, а также представители Главного командования ВМФ России, Минобороны РФ и корпорации «Северная верфь». Церемонию посетили выдающиеся спортсмены страны.

«Морское судно материально-технического обеспечения "Всеволод Бобров" обладает превосходными характеристиками в своем классе и сможет эффективно выполнять задачи по предназначению в составе группировок кораблей ВМФ. Проведенные испытания подтвердили все характеристики, заложенные при проектировании судна и реализованные при его строительстве», - сообщил Евменов накануне церемонии.

«Всеволод Бобров» является вторым судном в серии проекта 23120. Головное судно обеспечения «Эльбрус» вошло в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.