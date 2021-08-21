Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Артиллеристы РФ завершили тренировки перед конкурсом АрМИ «Мастер-оружейник»

Алексей Курильченко
15:42 21.08.2021
Российская команда провела в Иране последнюю тренировку перед конкурсом Армейских игр «Мастер-оружейник»
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Иране российская команда приступила к завершающей тренировке перед церемонией открытия конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр-2021. Российские военнослужащие отработали в боксе ремонт буксируемой гаубицы Д-30. Бойцы также отработали разряжание и перевод гаубицы из походного положения в боевое с последующей заменой ствола орудия с помощью автокрана.

Также судьями и капитанами команд были согласованы порядок выступления на конкурсе, а участники были ознакомлены с особенностями проведения церемонии торжественного открытия конкурса, которая состоится 22 августа 2021 года.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран. В нем принимают участие команды Вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и Исламской Республики Иран.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:48 В стране и мире
Видео
Опубликован момент побега заключенных из психлечебницы в Бурятии
12:10 Армия
Видео
«Творчество ради жизни» в Казани: в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ министра обороны России
08:58 Армия
Видео
Евкуров проверил готовность полигонов к АрМИ-2021 в Рязанской области
05:01 В стране и мире
Видео
«На пределе возможностей»: как западные санкции вынуждают сирийцев работать на устаревшей ТЭЦ
15:42 Армия
Видео
Артиллеристы РФ завершили тренировки перед конкурсом АрМИ «Мастер-оружейник»
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.