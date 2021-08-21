Артиллеристы РФ завершили тренировки перед конкурсом АрМИ «Мастер-оружейник»

В Иране российская команда приступила к завершающей тренировке перед церемонией открытия конкурса «Мастер-оружейник» в рамках Армейских международных игр-2021. Российские военнослужащие отработали в боксе ремонт буксируемой гаубицы Д-30. Бойцы также отработали разряжание и перевод гаубицы из походного положения в боевое с последующей заменой ствола орудия с помощью автокрана.

Также судьями и капитанами команд были согласованы порядок выступления на конкурсе, а участники были ознакомлены с особенностями проведения церемонии торжественного открытия конкурса, которая состоится 22 августа 2021 года.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища Противовоздушной обороны и Артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр, Исламской Республики Иран. В нем принимают участие команды Вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и Исламской Республики Иран.