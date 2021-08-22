Принцип «двурукости»: как «двустороннее» владение оружием обеспечивает успех ППК-20

Один из главных моментов, над которым постоянно работают эксперты концерна «Калашников» - амбидекстрия, возможность одинаково комфортного ведения огня из оружия любой рукой. Эксперт концерна ответил на вопрос о том, какие бонусы получает стрелок.

«Возможность точно так же управлять оружием, как и привычной правой рукой, но удерживая левой. Те же самые органы управления предохранителем доступны для левой руки без отрыва от рукоятки», - пояснил эксперт Центра специальных проектов концерна «Калашников» Александр Полонский в эфире «Военной приемки».

Так он имеет возможность переключать режимы ведения огня, не теряя возможности полного контроля над оружием.

Сейчас принцип «двурукости» концерн распространяет на все свое оружие.

Новый выпуск «Военная приемка. ППК-20. Новый “Витязь”» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем показаны две оружейные премьеры: ППК-20 в его новой модификации и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника.