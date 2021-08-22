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В концерне «Калашников» описали новый вариант НАЗ для летчиков с ППК-20

Егор Левин
10:25 22.08.2021
Эксперты «Калашникова» внесли свои предложения по наполнению аварийного запаса для военных летчиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В настоящее время инструменты выживания пилотов истребительной авиации собраны в комплекте НАЗ-7М (носимый аварийный запас). В него входят предметы, которые гарантированно помогут в ситуации, когда необходимо обеспечить себе выживание.

В комплект включены: фляга с водой (в северном варианте - карамель), лагерное снаряжение, медицинская аптечка, радиомаяк с батареей, нож-мачете и плавсредство. Все это размещается в верхней крышке катапультного кресла. До недавнего времени приходилось убирать из комплекта плот и заменять его АКС-74У, чтобы у летчика при необходимости было полноценное средство самозащиты. Но его длина - 73 сантиметра, поэтому и возникла необходимость в универсальном и более компактном оружии.

«Мы предлагаем разместить пистолет-пулемет, прибор малошумной стрельбы и 4 магазина. При этом, в этом чехле, который соответствует по размеру комплекту НАЗ-7М, располагается радиомаяк с батареей, а также часть фала», - рассказал «Военной приемке» эксперт Центра специальных проектов концерна «Калашников» Александр Полонский.

Новый выпуск «Военная приемка. ППК-20. Новый “Витязь”» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем показаны две оружейные премьеры: ППК-20 в его новой модификации и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника.

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