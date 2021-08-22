Сила - в пуле: как ППК-20 поразил мишень на расстоянии 250 метров

Пистолет-пулемет Калашникова испытали на стрелковом полигоне. Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров произвел стрельбу по мишеням, установленным на разном расстоянии, разными патронами. В сравнении с пистолетом Лебедева компактным, в руках ведущего ППК оказался более продуктивным.

Начав с мишени, установленной на расстоянии в 10 метров, стрелок успешно добрался до отметки в 200 метров, но впервые за испытание промахнулся. Чтобы одолеть и эту планку, на ППК-20 необходимо всего лишь переустановить прицельный регулятор на другое значение. Таким образом удалось «разобраться» и с отметкой в 250 метров. Вывод прост: из пистолета-пулемета Калашникова можно поразить ростовую мишень на таком внушительном расстоянии.

Следующим этапом стала стрельба бронебойными пулями через бронепластину. В сравнении с ПЛК, результат показался менее внушительным, так как пуля застряла в гелевом блоке. Но это лишь на первый взгляд.

«На самом деле, результат тоже отличный. После пробития бронеэлемента пуля может вести себя как угодно, вертеться, кувыркаться. Поэтому она застряла. Временная пульсирующая полость у нас образовалась в районе 20 сантиметров от входного отверстия, что, собственно, нам и нужно», - пояснил эксперт Центра специальных проектов концерна «Калашников» Григорий Лысенко.

Новый выпуск «Военная приемка. ППК-20. Новый “Витязь”» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем показаны две оружейные премьеры: ППК-20 в его новой модификации и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника.