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Патрон в патроннике: как работает ППК-20 с боеприпасом высокого останавливающего действия

Егор Левин
16:05 22.08.2021
На кадрах с высокоскоростной камеры видно, как пуля деформирует «внутренности» гелевого блока, но не вылетает из него.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время проведения контртеррористической операции может возникнуть необходимость «не пробивать, а застревать». Фактически, в такой ситуации необходим в прямом смысле слабый боеприпас. В данном случае, речь идет о патроне с высоким останавливающим действием. «Военная приемка» продемонстрировала на примере выстрела в гелевый блок, в чем суть его действия.

«Пуля имеет полость, которая способствует тому, что при попадании в цель пуля разворачивается внутри нее. То есть - максимальное останавливающее действие и минимальная возможность запреградной травмы. Это легальный патрон, он очень распространен за рубежом, многие используют его для самообороны. Правоохранители часто используют его, когда хотят избежать рикошетов или пробитий», - рассказал эксперт Центра специальных проектов концерна «Калашников» Григорий Лысенко.

На кадрах, снятых высокоскоростной камерой, видно, как пуля деформирует «внутренности» блока, но не покидает его и останавливается внутри. Разделив его и рассмотрев пулю, эксперт отметил, что пуля развернулась, свинец сплющился.

«Пуля передала достаточное количество энергии в цель, но не вышла за ее пределы, пробития не было», - сказал Лысенко.

Новый выпуск «Военная приемка. ППК-20. Новый “Витязь”» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем показаны две оружейные премьеры: ППК-20 в его новой модификации и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника.

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