Новый «Витязь»: главные отличия ППК-20 для военных летчиков от его предшественников

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поручил годом ранее доработать пистолет-пулемет Калашникова под нужды военных летчиков. Так на свет появился ППК-20 («Пистолет-пулемет Калашникова образца 2020 года»). Образец, соответствующий требованиям летного состава ВС РФ, появился буквально за два месяца.

Исходя из поручения Шойгу, было сделано следующее: на пистолете-пулемете «Витязь», который был взят за основу, изменили ствол (укоротили на 5 сантиметров), заменили приклад и изменили предохранитель-переводчик огня (под управление как левой, так и правой рукой), установили планку Пикатинни и систему для крепления фонарей и прицелов. Об этом программе «Военная приемка» рассказал заместитель гендиректора -главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Новый выпуск «Военная приемка. ППК-20. Новый “Витязь”» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем показаны две оружейные премьеры: ППК-20 в его новой модификации и ПЛК, пистолет Лебедева компактный. Они существенно дополняют арсенал летчика, который может понадобиться ему в случае катапультирования на территории противника.