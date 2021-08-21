В Сербии впервые в истории стартуют Армейские международные игры

В Кралево на юге Сербии российским военным полицейским предстоит подтвердить свой титул лучших стражей порядка, который они завоевали в прошлом году. Впервые в истории в республике пройдут международные Армейские игры. Наша команда сразится со сборными Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара.

Город Кралево, где на царство венчались семь королей страны, готовится вписать новую страницу в свою летопись. Здесь впервые в истории Сербии стартуют Армейские международные игры.

И поэтому ответственность на российской команде лежит особая. С первых дней они продолжили подготовку. На стадионе реки Ибар по вечерам тренируются наши военные полицейские. У капитана российской команды Алексея Синицына позади шесть лет службы. Наверное, самый опытный участник, возглавлял команду военной полиции на всех Армейских играх.

Команду из шести человек отбирали из разных военных округов. Это те, кто показал лучшие результаты на отборочных соревнованиях внутри России. Теперь финал и им предстоит столкнуться со сборными из Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара.

Сегодня участники выкладываются на полную и в тренажерном зале. Упражнения специальные, чтобы потом легче было. Алексей Гладков - один из самых опытных военных спортсменов в команде. От самбо и дзюдо – до бега и фитнеса. За советами по технике идут к нему. Но когда в интервью речь заходит о его роли в команде, он говорит, что это дело общее, и его вклад не важнее, чем у остальных.

Врач команды Сергей Кириченко. Он военный хирург, специалист по боевым травмам. Но в эти дни он больше спортивный доктор. Задача – вывести всю команду на пик формы к началу соревнований. Внимательно следит за подготовкой. Сразу после тренировки – контроль физического состояния.

В Кралево постепенно съезжаются команды. Сходу начинают тренировки, привыкают к климату. Впереди еще несколько дней подготовки. Участники должны будут изучить трассу, проверить оружие и технику. Конкурс «Страж порядка» стартует 29 августа.