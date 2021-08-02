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Прыжок с минометом: в Подмосковье представлены новые парашютные системы для ВДВ

Андрей Аркадьев
11:14 02.08.2021
В рамках показательной программы был десантирован артиллерийский расчет. Один боец на парашютной системе «Тандем-400» доставил к месту назначения 82-миллиметровый миномет.
Прыжок с минометом: в Подмосковье представлены новые парашютные системы для ВДВ
© Фото: Минобороны России
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«Технодинамика» (входит в Ростех) представила новейшие парашютные системы для российских десантников на праздновании Дня ВДВ на полигоне Алабино в Московской области, сообщает пресс-служба холдинга.

Увидеть современную военную технику можно было не только в рамках экспозиции, но и в действии, во время десантирования военнослужащих. Гостям праздника показали парашютные системы специального назначения «Стайер». Они позволяют совершать прыжки на высотах от 700 до 10 000 метров. Разработка предназначена для спецназа и может применяться в условиях Крайнего Севера.

Особое внимание привлекла система «Дальнолет», предназначенная для высотного десантирования, которая позволяет совершать прыжки на дальность до 60 километров от точки выброса при попутном ветре.

Также зрители увидели, как работает парашютная система «Тандем-400»,  предназначенная для учебно-тренировочных и боевых прыжков, выполняемых парашютистом с пассажиром со снаряжением и грузом. Один десантник на парашютной системе доставил 82-мм миномет, второй на аналогичной системе - наводчика.

Среди средств десантирования личного состава была представлена линейка «Кадетов», включая новейший «Кадет-100» и «Кадет-100Д», а также линейка парашютных систем для высотного десантирования, парашютная обвязка для десантирования служебных собак, электронный парашютный страхующий прибор и страхующая система.

Публике была продемонстрирована система для десантирования машин «Тайфун-ВДВ» и другой техники массой до 18 тонн, а также для десантирования бронеавтомобилей «Тигр» массой до девяти тонн в рамках опытно-конструкторской работы «Парашют».

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