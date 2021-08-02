В МИД РФ заявили, что контакты между военными РФ и НАТО могли бы снизить опасность военных инцидентов

Контакты между Россией и странами - членами Североатлантического альянса по военной линии уменьшили бы риски возникновения военных инцидентов, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Первыми шагами к уменьшению такой опасности могло бы стать восстановление нормальных профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО и предметная реакция на предложение российских военных по деэскалации и совершенствованию механизмов по избежанию военных инцидентов», - приводит его слова РИА Новости.

По словам замминистра, речь идет в том числе об установлении минимально разрешенных дистанций между военными самолетами и кораблями.

Напомним, командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил 1 августа, что корабли НАТО теоретически могут открыть огонь по российскому флоту в Черном море. По его словам, возможность удара существует, если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса.