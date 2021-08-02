В стране и мире В МИД РФ заявили, что рост присутствия США близ границ России усилит напряженность Тимур Шерзад Заявление было сделано в ходе комментария слов командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка, что Россия якобы провоцирует США на превентивный удар в Черном море. © Фото: U.S Navy, Globallookpress Читайте нас на: В Министерстве иностранных дел России заявили, что рост присутствия США близ границ России усилит напряженность. «Первопричина все более усиливающейся напряженности - возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских рубежей. Где Черное море и где США?» - сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. Он сделал это, комментируя слова командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка. Американский военачальник заявил, что Россия якобы провоцирует США на превентивный удар в Черном море. Грушко отметил, что заявление Берка крайне опасное - содержит неприкрытую угрозу применения военной силы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика