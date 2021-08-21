Команда водолазов ВМС Китая провела первую тренировку на конкурсе «Глубина-2021»

Команда военных водолазов Китайской народной республики провела первую тренировку прохождения упражнений на конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2021», который проходит в Оманском заливе на водолазном полигоне ВМС Ирана в порту Конарак.

Китайские военные спортсмены самые последние приступили к проведению тренировок, в связи с тем, что прибыли на конкурс позднее всех команд-участниц и по условиям организаторов, находились на обязательной трехдневной изоляции в целях исключения появления заболеваний коронавирусной инфекции.

В свой первый тренировочный день команда КНР отрабатывала прохождение двух конкурсов: «Весы» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу». За оставшееся тренировочное время команда потренирует прохождение остальных четырех упражнений.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина», проводится в рамках Армейских международных игр–2021 в период с 22 августа по 1 сентября 2021 года. Конкурс проходит в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне военно-морской базы в морском порту города Конарак.

Конкурс включает соревнования из семи упражнений: «Весы», «Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодке», «Фланец» и «Канат».

В конкурсе участвуют команды военных водолазов из России, Китая, Венесуэлы, Сирии и Ирана.

Открытие конкурса состоится 22 августа на стадионе военно-морской базы военно-морских сил Исламской Республики Иран в порту Конарак на месте проведения конкурса.

Российскую Федерацию представляет сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии, под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.