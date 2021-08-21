Во Владивостоке прошла жеребьевка конкурса «Кубок моря» в рамках АрМИ-2021

Во Владивостоке состоялась жеребьевка международного конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2021. Мероприятие прошло в Доме офицеров Тихоокеанского флота (ТОФ) под руководством Главного судьи конкурса капитана 1 ранга Геннадия Поддубного. В жеребьевке участвовали представители команд ВМФ России, ВМС Вьетнама и ВМС Китая.

22 августа на 33 причале Тихоокеанского флота состоится официальная церемония открытия «Кубка моря», а 23 августа начинаются основные этапы конкурса, которые включают в себя применение вооружения корабля и соревнование по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке, а также соревнование по морской выучке.

ВМФ России представит экипаж корвета «Совершенный» Тихоокеанского флота, от ВМС Вьетнама участвует ракетный фрегат «Куанг Чунг», а от ВМС Китая - корабль «Гуаньюань».

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 275 команд из 42 стран.