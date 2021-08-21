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«Творчество ради жизни» в Казани: в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ министра обороны России

Егор Левин
12:10 21.08.2021
В ходе мероприятия также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, иллюстрированной картиной главы Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Национальной художественной галерее «Хазине» казанского Кремля состоялось торжественное открытие выставки работ министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу «Творчество ради жизни».

На экспозиции представлены 100 произведений, в числе которых - 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. В церемонии открытия приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай Касимов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тысяч экземпляров специально к выставке и иллюстрированной картиной Шойгу. Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября 2021 года.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Напомним, выставка организована в развитие одноименной благотворительной инициативы - аукциона 14 мая 2021 года, где в пользу больных детей были проданы 10 художественных произведений главы Минобороны РФ. Вырученные 40 миллионов рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.

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