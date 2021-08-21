«Творчество ради жизни» в Казани: в галерее «Хазинэ» открылась выставка работ министра обороны России
В ходе мероприятия также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, иллюстрированной картиной главы Минобороны России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Национальной художественной галерее «Хазине» казанского Кремля состоялось торжественное открытие выставки работ министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу «Творчество ради жизни».
На экспозиции представлены 100 произведений, в числе которых - 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. В церемонии открытия приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай Касимов.
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