В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин

В Стамбуле полиция разыскивает россиянина, который пропал пять дней назад. По словам владельца отеля, пропавший россиянин собирался поехать на Принцевы острова.

«После того как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется», - рассказал владелец отеля РИА Новости.

Он добавил, что данные о пребывании россиянина в отеле, включая записи с камер видеонаблюдения, переданы полиции.

В ближайшее время, отметил Джошкун, родители вместе с полицейскими собираются поехать в город Силиври, где находится миграционный центр.