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В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин

Кира Карон
11:20 02.08.2021
Пять дней назад в Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин.
В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Стамбуле полиция разыскивает россиянина, который пропал пять дней назад. По словам владельца отеля, пропавший россиянин собирался поехать на Принцевы острова.

«После того как он не вернулся в отель, родители забили тревогу, приехали в Стамбул и остановились в моем отеле. Они пробудут у меня еще два дня. Хотя это событие не имеет отношения ни ко мне, ни к моему отелю, я не беру с них денег за проживание, потому что очень расстроен случившимся и очень надеюсь, что парень найдется», - рассказал владелец отеля РИА Новости.

Он добавил, что данные о пребывании россиянина в отеле, включая записи с камер видеонаблюдения, переданы полиции.

В ближайшее время, отметил Джошкун, родители вместе с полицейскими собираются поехать в город Силиври, где находится миграционный центр.

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