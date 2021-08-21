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Замминистра обороны РФ Булгаков и глава Тульской области Дюмин открыли 7 возведенных в регионе мостов

Егор Левин
11:40 21.08.2021
Дмитрий Булгаков и Алексей Дюмин дали старт движению по мостовому переходу, по которому прошла колонна специальной техники в количестве 20 единиц.
Замминистра обороны РФ Булгаков и глава Тульской области Дюмин открыли 7 возведенных в регионе мостов
© Фото: Министерство обороны России
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Заместитель Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии открытия 7 возведенных мостов в Тульской области. В ней также принял участие губернатор региона Алексей Дюмин.

Силами 462 отдельного мостового батальона и 299 отдельного дорожно-комендантского батальона 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО были восстановлены аварийные мосты в населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Плавского, Чернского и Щекинского районов Тульской области. Выполнение данной задачи позволило обеспечить круглогодичное транспортное сообщение между социально-значимыми объектами и районами Тульской области в 16 населенных пунктах, где проживают более 4 тысяч человек.

Начиная с 2018 года, всего в Тульской области воинские подразделения МТО возвели 26 мостов общей протяженностью 1250 погонных метров.

В ходе торжественной церемонии Булгаков и Дюмин дали старт движению по мостовому переходу, по которому прошла колонна специальной техники в количестве 20 единиц. В заключении Булгаков вручил награды и ценные подарки личному составу, отличившемуся при строительстве.

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