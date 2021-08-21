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Опыт и традиции: в парке «Патриот» состоялась жеребьевка участников конкурса «Армия культуры» АрМИ-2021

Егор Левин
10:50 21.08.2021
В ходе жеребьевки 180 конкурсантов узнали очередность своего выступления весьма необычным способом - барабан с номерами-жетонами был выполнен в виде танка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В военно-патриотическом парке «Патриот» в Подмосковье состоялась жеребьевка команд-участниц первого международного конкурса «Армия культуры» в рамках АрМИ-2021.

В ходе мероприятия команды Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Буркина-Фасо и Шри-Ланки познакомились друг с другом и представили визитные карточки творческих коллективов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участников «Армии культуры» поприветствовал директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный и главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев. Они отметили, что это самый многочисленный конкурс Армейских международных игр, который, без сомнения, станет площадкой не только для обмена опытом, но и обменом культурой и традициями стран.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В ходе жеребьевки 180 конкурсантов узнали очередность своего выступления весьма необычным способом - барабан с номерами-жетонами был выполнен в виде танка.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Международный конкурс творческих коллективов «Армия культуры» пройдет с 22 августа по 1 сентября 2021 года. Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий», где лучшего из лучших выберут сами зрители.

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