Опыт и традиции: в парке «Патриот» состоялась жеребьевка участников конкурса «Армия культуры» АрМИ-2021
В ходе жеребьевки 180 конкурсантов узнали очередность своего выступления весьма необычным способом - барабан с номерами-жетонами был выполнен в виде танка.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В военно-патриотическом парке «Патриот» в Подмосковье состоялась жеребьевка команд-участниц первого международного конкурса «Армия культуры» в рамках АрМИ-2021.
В ходе мероприятия команды Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Буркина-Фасо и Шри-Ланки познакомились друг с другом и представили визитные карточки творческих коллективов.