Армия Опыт и традиции: в парке «Патриот» состоялась жеребьевка участников конкурса «Армия культуры» АрМИ-2021 Егор Левин В ходе жеребьевки 180 конкурсантов узнали очередность своего выступления весьма необычным способом - барабан с номерами-жетонами был выполнен в виде танка. © Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В военно-патриотическом парке «Патриот» в Подмосковье состоялась жеребьевка команд-участниц первого международного конкурса «Армия культуры» в рамках АрМИ-2021. В ходе мероприятия команды Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Лаоса, Мали, Мьянмы, России, Сербии, Сирии, Узбекистана, Буркина-Фасо и Шри-Ланки познакомились друг с другом и представили визитные карточки творческих коллективов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Участников «Армии культуры» поприветствовал директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный и главный судья АрМИ-2021 генерал-майор Александр Перязев. Они отметили, что это самый многочисленный конкурс Армейских международных игр, который, без сомнения, станет площадкой не только для обмена опытом, но и обменом культурой и традициями стран. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ходе жеребьевки 180 конкурсантов узнали очередность своего выступления весьма необычным способом - барабан с номерами-жетонами был выполнен в виде танка. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Международный конкурс творческих коллективов «Армия культуры» пройдет с 22 августа по 1 сентября 2021 года. Победители творческих состязаний будут определяться в пяти номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр», «Выставочная деятельность» и «Приз зрительских симпатий», где лучшего из лучших выберут сами зрители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика