Три человека погибли в пожаре в деревне Подбровье-1: видео

В деревне Подбровье-1 Псковского района загорелся гостевой дом, внутри которого отдыхали люди. Инцидент произошел в субботу, 21 августа.

По предварительным данным, в пожаре погибли 3 человека и еще одну женщину госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом сообщает СК РФ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.