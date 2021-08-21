Армия Успеть за минуту: как российские снайперы готовятся к конкурсу АрМИ-2021 в Белоруссии Анна Берестовая Дария Сенникова Корреспондент «Звезды» понаблюдала за подготовкой команды РФ к конкурсу «Снайперский рубеж-2021» в Белоруссии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: С 22 августа по 4 сентября на территории Белоруссии пройдет конкурс АрМИ-2021 среди снайперов спецподразделений - «Снайперский рубеж». Корреспондент «Звезды» Дария Сенникова понаблюдала за подготовкой команды РФ. «Тренировки на полигоне Брестский не прекращаются ни днем, ни ночью. Сейчас у российских снайперов есть всего минута, пять целей, шесть патронов и модифицированная винтовка ОРСИС Т-5000», - рассказала корреспондент. В конкурсе примут участие представители одиннадцати государств. Отстаивать честь России будут победители всеармейского этапа «Снайперского рубежа» из спецподразделений ЗВО и ВВО Вооруженных Сил РФ. Кроме того, на внеконкурсной основе в соревнованиях примут участие команды Росгвардии и ДОСААФ России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика