Символ доблести: в день ВДВ «голубые береты» показали мастер-класс на современной технике

ВДВ ВС России прошли долгий и трудный путь. Голубой берет - это символ доблести крылатой пехоты, который знают и уважают все армии мира. Современные войска ВДВ - это высокомобильный и оснащенный по последнему слову техники род войск, который достойно продолжает традиции, заложенные легендарным Василием Маргеловым.

При десантировании в Псковской области 1200 парашютов раскрываются за минуты, мастер-класс съемочной группе «Звезды» показывает 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский полк имени Александра Невского. 91 год со дня основания ВДВ здесь отмечают в рабочем порядке - выполнение нормативов никто не отменял. На высоту в 600 метров поднимаются 12 самолетов Ил-76МД. Скорость каждого из них - почти 400 км/час. Первым десантируется командир полка.

«Любой командир - он ответственен за своих подчиненных. Волноваться не надо, ВДВ - это как единая семья. Здесь - всегда за своих, всегда - горой. К нам отправлять служить можно своих сыновей спокойно», - говорит Артем Городилов.

За его плечами - более 100 прыжков. Выпускник Рязанского училища воздушных десантных войск Военной академии имени Фрунзе, отличник. Своим 234-м полком Артем Городилов командует уже больше двух лет.

«Не попал в ВДВ - радуйся, попал - гордись», - говорят про эти войска. Десантники готовы подняться по тревоге когда угодно и лететь куда угодно. Леса и болота, дождь и снег, от +50 до -50 - их готовят выживать в тылу противника и побеждать. Работа не прекращается даже в День крылатой пехоты. Торжественное построение всех подразделений полка, а после этого - показательные выступления десантников на боевых бронемашинах.

Боевая машина БМД-4М, находящаяся на полигоне - и есть перспективное вооружение полка. Она превосходит предыдущую модификацию по мощности в 2,5 раза, развивает скорость 70 км/ч на суше, а вплавь передвигается со скоростью 10 км/ч. Две пушки - 100-миллиметровая и 30-миллиметровая - стреляют полупрямой наводкой.

Позже эти же БМД-4М закружатся в вальсе в паре с БТР-МД - с «Ракушками». Фигурное вождение этих боевых машин - это давняя традиция празднования Дня ВДВ 2 августа. Хотя о традициях в Черноморском полку помнят всегда.

Служба всех новобранцев полка начинается с экскурсии по аллее памяти, командир лично рассказывает о подвигах героев.

«Традиции - это основа полка. Без истории нельзя созидать ничего нового. В нашем полку - 41 герой, из них - 33 героя Советского союза, восемь героев РФ», - говорит командир гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка имени Александра Невского Артем Городилов.

В 234-м гвардейском Десантно-штурмовом полку - почти 2000 военнослужащих. За время его существования - а он был основан раньше, чем ВДВ стали отдельным родом войск - с ним связали жизни десятки тысяч десантников. В годы Великой Отечественной они защищали Южные рубежи и участвовали в боях за Сталинград. Доказали свой профессионализм и в миротворческих миссиях. Сам командир Артем Городилов тоже участвовал в нескольких спецоперациях. Служить в ВДВ он пришел по примеру своего отца, который, как он говорит, «направил его на путь истинный».

Сам подполковник, которому 37 лет, в этом году признан лучшим среди командиров полков воздушно-десантных войск. Высокую награду ему вручил лично командующий ВДВ.

Коллектив от командира не отстает. В полку служит вторая вице-мисс «Краса ВДВ-2021» Ирина Данилова. От нее напрямую зависит жизнь десантников. В день она укладывает минимум семь комплектов парашютов для десантников. Полк - это одна большая семья. И если понадобится помощь - ее окажут. Вне зависимости от того, давно ты в команде или нет.

Обслуживание боевого оружия отрабатывают на модернизированных АК-74. Но новое в полку не только вооружение. Этой весной военнослужащие переехали в современные казармы переехали. Теперь у них появился тренажерный зал, который по оснащению не уступает современному фитнес-центру.

Военнослужащие ВДВ - это универсальные бойцы. Служить здесь никогда не было легко, но стоят здесь все до последнего за каждого, кому выпадает честь носить голубой берет. Да, здесь не отвлекаются от службы и долга. Разве только под самый конец праздничного дня, но и то - ненадолго.