Передай другому: военные РФ провели эстафетную тренировку этапа конкурса «Мастер-оружейник» в Иране
Перед началом тренировки четвертого этапа конкурса АрМИ-2021 с военнослужащими были проведены занятия по технике безопасности, в эстафете участвовало ремонтное отделение в количестве трех человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр в Иране, пензенские артиллеристы провели тренировку четвертого этапа конкурса «Оружейный биатлон. Эстафета», который проходит в рамках международного конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.
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