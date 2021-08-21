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Передай другому: военные РФ провели эстафетную тренировку этапа конкурса «Мастер-оружейник» в Иране

Валентина Пескова
00:21 21.08.2021
Перед началом тренировки четвертого этапа конкурса АрМИ-2021 с военнослужащими были проведены занятия по технике безопасности, в эстафете участвовало ремонтное отделение в количестве трех человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр в Иране, пензенские артиллеристы провели тренировку четвертого этапа конкурса «Оружейный биатлон. Эстафета», который проходит в рамках международного конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.

© Минобороны РФ

Перед началом тренировки с военнослужащими были проведены занятия по соблюдению техники безопасности. В эстафете участвует ремонтное отделение в количестве трех человек. По порядку мероприятия сначала первый участник по сигналу полевого арбитра производит полную разборку и сборку автомата АК-47 и отрабатывает упражнение контрольных стрельб из автомата (2 УКС). Затем военнослужащий пробегает дистанцию в 300 метров и передает эстафету другому участнику команды.

В ходе последующих состязаний участники будут использовать автомат Калашникова АК-47 калибра 5,45, модернизированный пулемет Калашникова калибром 7,62 и пистолет «CZ-75» калибром 9 мм, предоставленные Исламской Республикой Иран.

© Минобороны РФ

После тренировки наших военнослужащих к отработке этапа приступила команда из Узбекистана. Во время и после тренировки конкурсантам были предложены различные напитки и угощения от принимающей иранской стороны.

Международный конкурс «Мастер-оружейник» проходит на полигоне военного училища ПВО и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр в Иране с 23 августа по 4 сентября в рамках АрМИ-2021. В нем принимают участие команды вооруженных сил России, Вьетнама, Узбекистана и хозяев конкурса - Ирана.

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