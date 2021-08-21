Передай другому: военные РФ провели эстафетную тренировку этапа конкурса «Мастер-оружейник» в Иране

© Минобороны РФ

Перед началом тренировки с военнослужащими были проведены занятия по соблюдению техники безопасности. В эстафете участвует ремонтное отделение в количестве трех человек. По порядку мероприятия сначала первый участник по сигналу полевого арбитра производит полную разборку и сборку автомата АК-47 и отрабатывает упражнение контрольных стрельб из автомата (2 УКС). Затем военнослужащий пробегает дистанцию в 300 метров и передает эстафету другому участнику команды.

В ходе последующих состязаний участники будут использовать автомат Калашникова АК-47 калибра 5,45, модернизированный пулемет Калашникова калибром 7,62 и пистолет «CZ-75» калибром 9 мм, предоставленные Исламской Республикой Иран.