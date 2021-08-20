Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Транспортеры ПТС-М используют для помощи населению, борьбы с паводками, тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий.
© Фото: Министерство обороны России
В Министерстве обороны России приняли решение передать Амурской области плавающие транспортеры для помощи в борьбе с паводками. Решение принято после обращения губернатора региона.
Распоряжением Шойгу Амурской области передаются пять плавающих транспортеров ПТС-М. Их используют для помощи местному населению и борьбы с паводками, тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отметим, данный транспортер предназначен для переправы людей и вещей через водные преграды, по пересеченной и заболоченной местности. Данная техника широко применяется при проведении спасательных работ и ликвидации последствий в зонах наводнений и подтоплений.