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Росстат назвал сумму набора вещей для первоклассника

Кира Карон
08:47 20.08.2021
Росстат назвал сумму, которая понадобится для покупок вещей и канцтоваров для первоклассника.
Росстат назвал сумму набора вещей для первоклассника
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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В России рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника за год не превысил уровня инфляции.

Набор первоклассника для мальчиков вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей. Для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.

В набор для первоклассника входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты были произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, сколько должен весить портфель школьника. Учащиеся начальной школы не должны носить за спиной вес превышающий 1,5 килограмма. В ведомстве отметили, что с ростом числа обучающих программ появилось множество дополнительных материалов. Книги стали тяжелее, количество страниц в них увеличилось.

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