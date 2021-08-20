Сергей Шойгу принял решение передать Красноярскому краю территорию бывшего военного городка
Вопрос перспектив использования территории уже находится в проработке у департамента военного имущества.
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял решение передать Красноярскому краю территорию бывшего военного городка, расположенного на улице Малиновского в Красноярске.
Участок будет передан в хозяйственный оборот региона. Перспективы использования территории уже в проработке у департамента военного имущества.
Упомянутая земля признана признана неперспективной для Министерства обороны России, но потенциально имеет высокий инвестиционный статус.