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Во Владивостоке при опрокидывании микроавтобуса пострадали десять человек

Кира Карон
06:26 20.08.2021
При опрокидывании микроавтобуса во Владивостоке пострадали десять человек, в том числе два ребенка.
Во Владивостоке при опрокидывании микроавтобуса пострадали десять человек
© Фото: ГУ МВД по Приморскому краю
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Во Владивостоке десять человек, в том числе два ребенка пострадали при опрокидывании микроавтобуса. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

«По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем микроавтобуса, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель, а также его пассажиры: несколько женщин и мужчин, а также две девочки в возрасте 9 и 15 лет. 

Па факту аварии проводится проверка. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в свердловском Каменске-Уральском автомобиль сбил пожилую женщину и ребенка, которые переходили дорогу. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Свердловской области.

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