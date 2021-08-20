Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Инженерный батальон ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео

Кира Карон
06:17 20.08.2021
Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа (ВВО) продолжает оказывать помощь в ликвидации лесных пожаров в Якутии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель в Якутии оборудовал 700-метровый участок минерализованной полосы западнее населенного пункта, общая ее протяженность составила 7 км. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 35 машинорейсов, вывезено около 20 тонны мусора. На территории 2 гектаров осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано три километра минерализованной полосы, в общей сложности ее протяженность составила порядка 30 километров.

В населенном пункте Орто-Сурт и Бердигестях военнослужащими сводного отряда на легкобронированных тягачах МТЛБ осуществлялась доставка личного состава ГУ МЧС России к местам тушения пожара. К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих, задействовано 19 единиц специальной техники.

В то же время вертолетами Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО производились вылеты для мониторинга очагов природных пожаров и их тушение с помощью водосливных устройств. За сутки выполнено 14 сбросов воды, а также переброшено 26 огнеборцев и 2 тонн груза в труднодоступные районы, куда не может проехать инженерная и специальная техника.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками ВВО были даны 3 августа в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, армейской авиации ВВО, ранее направленные в охваченный огненной стихией регион в соответствии с решением главы военного ведомства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:17 Армия
Видео
Инженерный батальон ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео
05:42 В стране и мире
Видео
Поворотная встреча: медведь опрокинул снимавшую его камеру в нацпарке «Земля леопарда»
04:39 В стране и мире
СМИ: Белгородская область стала регионом с самым высоким процентом привитых от COVID-19
02:27 Армия
Видео
Скорость и точность: кадры подготовки команд к конкурсу «Тактический стрелок» под Рязанью
01:53 В стране и мире
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура перенесен
Популярное
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.