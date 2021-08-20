Инженерный батальон ВВО продолжает борьбу с лесными пожарами в Якутии: видео

За прошедшие сутки сводный отряд ВВО совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель в Якутии оборудовал 700-метровый участок минерализованной полосы западнее населенного пункта, общая ее протяженность составила 7 км. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. Всего совершено 35 машинорейсов, вывезено около 20 тонны мусора. На территории 2 гектаров осуществлялось тушение отдельных мелких очагов пожаров.

В районе села Тастах оборудовано три километра минерализованной полосы, в общей сложности ее протяженность составила порядка 30 километров.

В населенном пункте Орто-Сурт и Бердигестях военнослужащими сводного отряда на легкобронированных тягачах МТЛБ осуществлялась доставка личного состава ГУ МЧС России к местам тушения пожара. К мероприятиям привлечено 128 военнослужащих, задействовано 19 единиц специальной техники.

В то же время вертолетами Ми-8АМТШ армейской авиации ВВО производились вылеты для мониторинга очагов природных пожаров и их тушение с помощью водосливных устройств. За сутки выполнено 14 сбросов воды, а также переброшено 26 огнеборцев и 2 тонн груза в труднодоступные районы, куда не может проехать инженерная и специальная техника.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Республике Саха (Якутия) помощь в тушении лесных пожаров, принято Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками ВВО были даны 3 августа в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны России.

Помощь в тушении лесных пожаров в Якутии продолжают оказывать экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с выливными авиационными приборами ВАП-2 и экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-8АМТШ, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, армейской авиации ВВО, ранее направленные в охваченный огненной стихией регион в соответствии с решением главы военного ведомства.