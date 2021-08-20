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Роспотребнадзор: привиться от COVID-19 нужно, даже если человек до сих пор не заболел

Валентина Пескова
05:06 20.08.2021
По словам специалиста, гарантии в 100% невосприимчивости к коронавирусу нет ни у одного человека, поэтому лучше не рисковать и вакцинироваться.
Роспотребнадзор: привиться от COVID-19 нужно, даже если человек до сих пор не заболел
© Фото: Cadu Rolim Keystone Press Agency Globallookpress
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По словам специалиста, гарантии того, что человек будет абсолютно невосприимчив к коронавирусу не существует, поэтому тем, кто до сих пор не заболел COVID-19, все равно следует привиться.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная напомнила, что можно сначала не заразиться, но спустя несколько месяцев после того, как заболели, например, члены семьи, заболеть и самому.

«Очень быструю защиту от вируса может обеспечить клеточный иммунитет, если Т-клетки уже были "натренированы" на подобных патогенах в прошлом. В любом случае, даже если человек не подвержен респираторным инфекциям, не заболел до сих пор COVID-19, эта защита не идеальна и может дать сбой. Поэтому лучше не рисковать и вакцинироваться», - цитирует ТАСС Пшеничную.

Пшеничная пояснила, что люди с замедленным запуском синтеза интерферона подвержены частым респираторным инфекциям с детства. У других же он запускается быстро и в высоких концентрациях. Это обстоятельство позволяет организму нейтрализовать вирус и предотвратить развитие инфекционного процесса.

Эти «счастливчики» обычно не подвержены респираторным заболеваниям, рассказала Пшеничная, и только какие-то «пробои» в иммунной системе человека либо приобретение в процессе жизни каких-либо хронических заболеваний, приводят к ослаблению невосприимчивости.

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