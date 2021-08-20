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Поворотная встреча: медведь опрокинул снимавшую его камеру в нацпарке «Земля леопарда»

Анна Берестовая
05:42 20.08.2021
Молодой медведь временно оставил без видеофиксации область заповедника, перевернув закрепленную для наблюдения за животными камеру.
© Видео: Земля Леопарда YouTube © Фото: Земля Леопарда YouTube
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Молодой любопытный белогрудый медведь решил сам исследовать постоянно изучающую поведение его и его соседей фотоловушку в национальном парке «Земля леопарда». «Перевернув» правила игры, зверь заодно опрокинул автоматическую камеру так, что изображение расположилось практически вверх ногами.

«Несчастный случай» с устройством произошел на одной из сопок заповедника. После кратковременного контакта с устройством медведь удовлетворил свое любопытство и оставил сбитый аппарат, напоследок попав в кадр в перевернутом виде. После «встречи» с хищником камера была способна снимать только землю под деревом, на котором была установлена.

Любопытство молодого животного привело к тому, что жизнь нескольких дальневосточных леопардов, амурского тигра и иных обитателей района некоторое время оставалась полностью «приватной» в затронутой области. Тем не менее, как сообщили в «Земле леопарда», ущерб устройству оказался нефатальным и камера будет восстановлена после ремонта.

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