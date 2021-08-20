Жителей Хабаровского края предупредили об опасной паводковой ситуации

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска будет держаться в области опасных отметок с субботы текущей недели по 26 августа. Подобная ситуация также ожидается на участке от села Троицкое до Комсомольска-на-Амуре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог объяснил, что река разольется и подтопит располагающиеся вблизи берегов территории. Обострение ситуации произойдет в связи с прогнозирующимися на этот период интенсивными дождями.

Специалист объяснил в беседе с ТАСС, что опасная паводковая ситуация может продлиться и после 26 августа. Тем не менее к настоящему времени точный прогноз ограничивается указанными числами.