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СМИ: Белгородская область стала регионом с самым высоким процентом привитых от COVID-19

Валентина Пескова
04:39 20.08.2021
Регион вышел на первое место и по количеству жителей, получивших первую дозу прививки, - их число составило почти 45%.
СМИ: Белгородская область стала регионом с самым высоким процентом привитых от COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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По данным СМИ, Белгородская область обогнала все российские регионы по количеству жителей, привитых от коронавируса. После сравнительного анализа данных от региональных властей, пишет РБК, оказалось, что в регионе полностью привились 38,16% населения.

Согласно информации СМИ, на второй строчке рейтинга располагается Чукотка, где вакцинировались 37,66% жителей, а замкнула тройку лидеров Московская область с долей привитых от COVID-19 в 32,43% населения.

Кроме того, как сообщает издание, Белгородская область вышла на первое место по количеству местных жителей, получивших первую дозу прививки, - их уже почти 45%.

Ранее Белгородскую область назвал одним из лидеров по охвату вакцинации от коронавируса глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Также он упомянул Москву, Подмосковье и Ненецкий автономный округ.

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