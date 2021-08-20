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При поддержке авиации: как военная полиция РФ совместно с турецкими силами патрулирует север Сирии

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:00 20.08.2021
Российские военные полицейские совместно с турецкими силами продолжают патрулировать север Сирии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Военные полицейские Вооруженных сил РФ совместно с турецкими военными продолжают проводить патрулирование приграничной зоны на севере Сирии в провинции Алеппо. Эта деятельность направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности мирных жителей и сопровождение караванов грузовиков, которые раньше здесь просто грабили боевики.

«Решаются следующие задачи: удержание инициативы присутствия Вооруженных Сил Российской Федерации, стабилизация политической и экономической обстановки в регионе», - рассказал представитель военной полиции подполковник Виктор Сосюра.

Патрулирование проводится при поддержке российской авиации и при постоянном мониторинге обстановки беспилотными летательными аппаратами. Колонны военной техники движутся по ключевым пунктам провинции.

Военнослужащие на борту бронемашин по ходу движения не сводят глаз с дороги. За обстановкой следят с помощью внешних камер с обзором в 360 градусов. Патруль не просто следует по маршруту, но и проверяет полученные ранее данные разведки. Так  в ходе патрулирования российским и турецким военным удается обнаруживать тайные подземные схроны и бункеры исламистских боевиков.

«Сегодня  мы проводим 183-е совместное российско-турецкое патрулирование. Только одни цифры говорят сами за себя: сколько труда и усилий вложено личным составом в организацию и проведение совместных патрулирований. С поставленными задачами личный состав справляется вовремя и в срок», - сообщил Сосюра.

Ранее провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с боевиками. Провинция была освобождена от террористических группировок при поддержке авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации.

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