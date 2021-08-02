Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с поздравлениями в честь Дня Воздушно-десантных войск, отмечающегося в стране 2 августа. Он также выразил особую благодарность ветеранам, стоявшим у истоков традиций десантного братства.

Глава Минобороны отметил, что десантники с честью прошли Великую Отечественную войну 1941–1945 годов, принимали участие в важнейших сражениях. В ходе контртеррористических и миротворческих операций «крылатая гвардия» всегда демонстрировала исключительное мужество, стойкость и самоотверженность.

И сегодня, по словам Шойгу, личный состав ВДВ, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки.

«Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России!» - сказал Сергей Шойгу.

Министр выразил уверенность, что Воздушно-десантные войска и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаясь надежной опорой национальной безопасности государства.