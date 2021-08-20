Нутрициолог раскрыла, можно ли накопить витамины на зиму

Водорастворимые витамины не накапливаются в организме, а жирорастворимые остаются совсем недолгое время, поэтому бессмысленно пытаться накопить эти полезные вещества к зиме. Об этом рассказала «Звезде» нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

«То есть нет такого, что мы сейчас наедимся арбузов, черешни, крыжовника и смородины и будем богаты этими витаминами к зиме. Уж лучше собрать эти ягоды и заморозить их на зиму, и тогда, постоянно включая их в рацион, мы сможем пополнять тем или иным количеством витаминов свой организм», - объяснила эксперт.

Медик выступила против каких-либо диет, потому что диета подразумевает исключение из рациона чего-либо. Задача человека же, по ее мнению, сделать так, чтобы питание было умеренным, разнообразным и полноценным.

«Это - ключевой момент, который позволит и вести здоровый образ жизни и иметь достаточное количество энергии для осуществления своих целей», - заверила Деккер.

При правильном подходе, согласно словам нутрициолога, диеты не понадобятся. Для этого просто нужно грамотно построить свой рацион, иметь режим и учитывать водно-солевой баланс: в достаточном количестве пить воду, не избегать употребления соли.

Специалист отметила, что некоторыми нормами, конечно, необходимо руководствоваться, к примеру, касающимися употребления соли и сахара, однако «ярких исключений» из рациона каких-либо элементов стоит избегать, так как они ведут к нездоровому состоянию.