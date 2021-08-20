Диетолог рассказала, сколько яблок можно съедать в день

В конце лета можно получить большое количество витаминов и микроэлементов из яблок нового урожая. Как зависит наличие в плоде полезных веществ от его цвета, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Содержание витаминов и микроэлементов практически одинаковое, неважно, какого цвета яблоко», - цитирует Римму Мойсенко радио Sputnik.

Человеку в возрасте нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, то есть нейтральные - не сладкие и не кислые. Как правило, они желто-зеленого цвета.

Для того, чтобы не перегружать пищеварение, пояснила Римма Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня, в крайнем случае не позднее полдника. Дневная норма яблоки нового урожая - до 300 граммов.

«Если будет слишком много яблок, то не будет аппетита, и пойдет замещение яблоками белковых продуктов, клетчатки. А это неразумно, потому что здоровому человеку нужно разнообразие», - пояснила кандидат медицинских наук.

Яблоки есть лучше с кожурой, так как в ней содержится клетчатка. И совсем необязательно, говорит диетолог, отбрасывать плод, если в нем обнаружится плодожорка, которую в быту называют червяком. Если яблоко червивое, это значит, что оно хорошее и не переполнено нитратами и пестицидами.