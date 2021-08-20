Наездники из четырех стран завершили подготовку к «Конному марафону» АрМИ-2021 в Тыве
Наездники из четырех стран завершили подготовку к международному конкурсу «Конный марафон» в Республике Тыва.
© Фото: Минобороны России
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Наездники из четырех стран завершили подготовку к «Конному марафону» АрМИ-2021 в Тыве
Наездники из четырех стран завершили подготовку к международному конкурсу «Конный марафон» в Республике Тыва.
© Фото: Минобороны России
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