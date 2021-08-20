Армия Наездники из четырех стран завершили подготовку к «Конному марафону» АрМИ-2021 в Тыве Анна Берестовая Наездники из четырех стран завершили подготовку к международному конкурсу «Конный марафон» в Республике Тыва. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Наездники из России, Казахстана, Узбекистана и Монголии завершили подготовку к международному конкурсу «Конный марафон» АрМИ-2021 в Кызыле. © Минобороны России Военнослужащие подготовили лошадей, оружие, снаряжение и экипировку для преодоления испытаний конкурса, а также ознакомились со 100-километровым маршрутом, который всадники преодолеют в ходе первого этапа «Марша на длинную дистанцию». © Минобороны России Кроме этого, участники соревнований отработали порядок выполнения специальных заданий, таких как преодоление водной преграды и минного заграждения, организация ночлега и водопоя животных, а также перевозка вооружения и боеприпасов из очага поражения и других. © Минобороны России Международный этап конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр - 2021 будет проходить в период с 22 по 29 августа 2021 года на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа на полигоне Кара-Хаак. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика