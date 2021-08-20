Прокуратура начала проверку после ДТП с десятью пострадавшими под Ростовом

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после аварии в Сальском районе, где один человек погиб и еще 10 - пострадали.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», - сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.

Крупное ДТП произошло вечером на восьмом километре автодороги Сальск - Яшалта, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. По данным ГИБДД, в больницу после аварии были доставлены 11 человек, один из них пострадавших - скончался.