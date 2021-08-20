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Скорость и точность: кадры подготовки команд к конкурсу «Тактический стрелок» под Рязанью

Анна Берестовая
02:27 20.08.2021
На полигоне учебного центра Сельцы РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова проходят тренировки участников конкурса «Тактический стрелок».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В стрелковых галереях огневого городка учебного центра Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова продолжается подготовка к международному этапу конкурса «Тактический стрелок», который впервые проходит в рамках проведения Армейских международных игр - 2021.

Комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой. Для выполнения огневых задач участники используют вооружение российского и иностранного производства: автоматы калибром не менее 5.45 мм и пистолеты калибром не менее 9 мм.

В стрелковых галереях команды из разных стран доводят до автоматизма свои навыки владения стрелковым оружием. Российскую сборную представляют военнослужащие, отобранные по итогам всеармейского этапа, в котором приняли участие сборные команды видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военных округов.

Всего в конкурсе принимают участие военнослужащие из 17 стран в составе национальных армейских сборных команд, которые покажут свои навыки в скоростной точной стрельбе из стрелкового оружия при выполнении различных упражнений конкурса.

В основе конкурса - армейская тактическая стрельба (армейское тактико-стрелковое многоборье). Даная дисциплина способствует повышению навыков владения штатным стрелковым оружием, обобщению передовых методик огневой и тактической подготовки с целью совершенствования практических навыков личного состава по выполнению задач в различной обстановке, в том числе в плотном соприкосновении с противником.

Международный конкурс «Тактический стрелок» пройдет в период с 22 августа по 2 сентября 2021 года. В соревнованиях примут участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд, представляющих разные страны.

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