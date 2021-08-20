Командующий войсками ЮВО рассказал, что округ подготовил к форуму «Армия-2021»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа Южный военный округ проведет мероприятие военно-патриотической направленности – 7-й Военно-технический форум ЮВО. О ходе мероприятия рассказал на брифинге командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«На территории военного округа мероприятия пройдут на 24-х площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на наших военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Планируется задействовать порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, 110 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации», - отметил генерал армии.

В выставочных мероприятиях примут участие представители региональных подразделений МЧС, Федеральной службы Росгвардии, Пограничного управления ФСБ России, региональных управлений Министерства внутренних дел.

«В первую очередь при организации массового мероприятия мы уделили внимание соблюдению во всех местах его проведения комплекса санитарно-противоэпидемических мер, направленных на противодействие угрозе распространения новой коронавирусной инфекции. Здесь стоит отметить, что к участию в форуме будут допускаться лица, имеющие иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания, либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР», - сказал Дворников.

На площадке форума будут организованы: термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты, антисептиками для дезинфекции рук. Размещение гостей в местах проведения торжественных, культурно-массовых мероприятий, общественного питания будет осуществляться с учетом социальной дистанции, с соблюдением санитарно-гигиенических требований обеспечения питания гостей форума с полевых кухонь. Также во все дни работы форума военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО будут выполнять дезинфекцию территории и объектов форума.

«Безусловно, самым зрелищным элементом форума на всех площадках станет динамический показ боевых возможностей военной техники. Для зрителей военнослужащие округа продемонстрируют тактические приемы современного боя, в том числе действия мотострелковых подразделений на вертолетах. Также будут представлены самые захватывающие элементы различных конкурсов Армейских международных игр», - рассказал командующий.

В зонах статического показа будут представлены сотни образцов современного вооружения и техники. Среди них новейшие экземпляры бронемашин, такие как автомобили «Линза» и «Торнадо», которые впервые показали на Параде Победы. Посетители Форума «Армия-2021» смогут их внимательно рассмотреть как снаружи, так и внутри.

На площадках статического показа также будут представлены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С2».

В Ростовской области, Севастополе и в других регионах посетители смогут окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны в партизанской деревне, воссозданной до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.

«В рамках военно-технического форума ЮВО мы проведем одно очень важное мероприятие. В этом году министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил народный военно-исторический комплекс "Самбекские высоты". Было принято решение передать в музей боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны», - отметил Дворников.

В настоящий момент завершается реставрация полотнищ боевых знамен стрелковых, танковых и артиллерийских дивизий и бригад, принимавших участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В дни проведения Форума одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО будет проведена торжественная церемония передачи исторических реликвий в музеи.