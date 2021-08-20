Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Командующий войсками ЮВО рассказал, что округ подготовил к форуму «Армия-2021»

Алексей Курильченко
21:11 20.08.2021
Генерал армии Александр Дворников рассказал о мероприятиях ЮВО по подготовке к форуму «Армия-2021».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в период с 27 по 29 августа Южный военный округ проведет мероприятие военно-патриотической направленности – 7-й Военно-технический форум ЮВО. О ходе мероприятия рассказал на брифинге командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«На территории военного округа мероприятия пройдут на 24-х площадках в 14 субъектах Российской Федерации и на наших военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Планируется задействовать порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, 110 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации», - отметил генерал армии.

В выставочных мероприятиях примут участие представители региональных подразделений МЧС, Федеральной службы Росгвардии, Пограничного управления ФСБ России, региональных управлений Министерства внутренних дел.

«В первую очередь при организации массового мероприятия мы уделили внимание соблюдению во всех местах его проведения комплекса санитарно-противоэпидемических мер, направленных на противодействие угрозе распространения новой коронавирусной инфекции. Здесь стоит отметить, что к участию в форуме будут допускаться лица, имеющие иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания, либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР», - сказал Дворников.

На площадке форума будут организованы: термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты, антисептиками для дезинфекции рук. Размещение гостей в местах проведения торжественных, культурно-массовых мероприятий, общественного питания будет осуществляться с учетом социальной дистанции, с соблюдением санитарно-гигиенических требований обеспечения питания гостей форума с полевых кухонь. Также во все дни работы форума военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО будут выполнять дезинфекцию территории и объектов форума.

«Безусловно, самым зрелищным элементом форума на всех площадках станет динамический показ боевых возможностей военной техники. Для зрителей военнослужащие округа продемонстрируют тактические приемы современного боя, в том числе действия мотострелковых подразделений на вертолетах. Также будут представлены самые захватывающие элементы различных конкурсов Армейских международных игр», - рассказал командующий.

В зонах статического показа будут представлены сотни образцов современного вооружения и техники. Среди них новейшие экземпляры бронемашин, такие как автомобили «Линза» и «Торнадо», которые впервые показали на Параде Победы. Посетители Форума «Армия-2021» смогут их внимательно рассмотреть как снаружи, так и внутри.

На площадках статического показа также будут представлены оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С2».

В Ростовской области, Севастополе и в других регионах посетители смогут окунуться в атмосферу времен Великой Отечественной войны в партизанской деревне, воссозданной до мельчайших подробностей по рассказам и описаниям фронтовиков.

«В рамках военно-технического форума ЮВО мы проведем одно очень важное мероприятие. В этом году министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил народный военно-исторический комплекс "Самбекские высоты". Было принято решение передать в музей боевые знамена соединений и воинских частей, сформированных в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны», - отметил Дворников.

В настоящий момент завершается реставрация полотнищ боевых знамен стрелковых, танковых и артиллерийских дивизий и бригад, принимавших участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В дни проведения Форума одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО будет проведена торжественная церемония передачи исторических реликвий в музеи.

© Минобороны РФ

«Боевые знамена должны вызывать у нашего молодого поколения гордость за дедов и прадедов, отдавших все свои силы, здоровье, жизнь за мир на родной земле», - заявил генерал армии.

Для молодежи на площадках Форума будут также подготовлены военно-спортивные кластеры. На спортивных площадках посетители смогут проверить свою физическую подготовку, поучаствовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, лука и арбалета. По словам генерала армии, в прошлом году среди юнармейцев пользовался спросом пейнтбольный городок. Подобные развлечения также будут организованы на площадках Форума.

Впервые в программе военно-технического форума будет проведена военно-историческая реконструкция, посвященная 76-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Организаторы мероприятия представят события боев в полосе Южного фронта при прорыве обороны вермахта в августе 1943 года.

Во всех регионах проведения военно-технического форума в этом году будут развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту. Главным отличием станет информирование военнослужащих, пребывающих в запасе, о новой форме прохождения службы по контракту в подразделениях боевого армейского резерва страны «БАРС». Специалисты расскажут о социальных гарантиях и преимуществах прохождения службы в качестве резервиста.

«Приглашаю жителей и гостей всех регионов, где будет организован форум, стать участниками этого интересного и полезного события. Еще раз напомню о необходимости всем посетителям форума соблюдать масочный режим. В свою очередь специальные подразделения воинских частей нашего округа обеспечат безопасность проведения всех мероприятий», - заключил Дворников.

Для посетителей военно-технического форума также предусмотрена культурно-развлекательная программа. На сценах выступят артисты и музыканты заслуженных военных, городских и районных творческих коллективов. Своими концертными программами и номерами художественной самодеятельности они обеспечат всем участникам форума атмосферу праздника и хорошего настроения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:11 Армия
Видео
Командующий войсками ЮВО рассказал, что округ подготовил к форуму «Армия-2021»
20:46 В стране и мире
Видео
СК опубликовал видео с найденной в лесу под Смоленском годовалой девочкой
20:15 Армия
Видео
В КВЦ «Патриот» обсудили подготовку к проведению и особенности форума «Армия» и АрМИ-2021
17:28 В стране и мире
Видео
Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения обязательств по Донбассу
17:44 В стране и мире
В Сети опубликовали фото найденной в Смоленске пропавшей девочки
Популярное
Минобороны РФ передаст Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.