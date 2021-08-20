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В КВЦ «Патриот» обсудили подготовку к проведению и особенности форума «Армия» и АрМИ-2021

Алексей Курильченко
20:15 20.08.2021
На МВТФ «Армия-2021» с небывалым размахом посетителям будет продемонстрирована современная и перспективная техника.
В КВЦ «Патриот» обсудили подготовку к проведению и особенности форума «Армия» и АрМИ-2021
© Фото: Минобороны РФ
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Подготовка к проведению и особенности VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» и АрМИ-2021 стали темой брифинга, прошедшего в подмосковном Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В брифинге приняли участие главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, командующий ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Юрий Грехов, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Анатолий Сердюков, начальник штаба – первый заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов, заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

В выступлениях главнокомандующих видами и командующих родами войск, руководителей центральных органов военного управления были отражены особенности проведения VII Международного военно-технического форума «Армия», который второй год подряд пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

Церемония совместного открытия Форума и Армейских игр состоится на главной сцене КВЦ «Патриот» 23 августа 2021 года.

Выставочные экспозиции форума будут сформированы в павильонах и на открытых площадках КВЦ, полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. В этом году статическая экспозиция Минобороны России предусматривает ряд особенностей. В рамках проводимого в России Года науки и технологий на форуме будет продемонстрирован ряд новинок. В их числе новый тематический кластер, объединивший экспозиции в области радиоэлектронных и информационных технологий.

На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» будут представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны.

На МВТФ «Армия-2021» с небывалым размахом посетителям будет продемонстрирована современная и перспективная техника.

«Предприятия промышленности представят свои перспективные образцы, которые еще не поступили в авиационные воинские части», - подчеркнул генерал-полковник Юрий Грехов.      

В свою очередь генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов рассказал о широком привлечении предприятий промышленности к мероприятиям Форума.

«По сравнению с 2015 годом, когда мы в первый раз приняли участие в Форуме, количество предприятий увеличилось в три раза и в этом году достигло 30 организаций, которые представят около 1000 высокотехнологичных разработок», - отметил он.

Увеличивается и состав участников Армейских международных игр, которые в этом году пройдут на территории 11 стран.

«Игры 2021 года по количеству участников стали самыми массовыми. В настоящее время на места проведения конкурсов прибыли 273 команды, что на 43 % больше, чем в прошлом году», - уточнил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев.

По его словам, в этом году впервые будут участвовать военнослужащие национальных вооруженных сил Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Камеруна и Королевства Эсватини. 

Об увеличении географии стран-участниц, принимающих участие в конкурсах, журналистам также рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. По его словам, представители Мали впервые примут участие в «Танковом биатлоне». Военнослужащие Пакистана и Катара впервые будут соревноваться в конкурсе «Снайперский рубеж», а специалисты из Мозамбика, Буркина-Фасо, Королевства Эсватини и Камеруна впервые продемонстрируют свое мастерство в конкурсе «Отличник войсковой разведки.

Кроме того, в парке «Патриот» открывается музей Армейских международных игр, который станет еще одним центром притяжения гостей и участников.

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