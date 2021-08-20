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Наперекор жаре: как российские участники АрМИ-2021 во Вьетнаме тренируются в защитных костюмах Л-1

Алексей Курильченко
Виктория Косогляденко
19:40 20.08.2021
Российские участники конкурсов АрМИ-2021 во Вьетнаме отрабатывают элементы своих упражнений в условиях карантина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские команды, прибывшие во Вьетнам для участия сразу в двух международных этапах конкурсов «Аварийный район» и «Снайперский рубеж», наряду с иностранными коллегами проходят обязательные карантинные мероприятия.

Для поддержания физической формы военнослужащие выполняют специальные упражнения, используя спортивный инвентарь и подручные средства.

Тренировки начинаются с разминки и пробежки по коридорам здания, в котором у военнослужащих проходит карантин. А также со специальных упражнений на балконах. Так проходят индивидуальные тренировки по надеванию специального защитного костюма Л-1.

«Влезть в защитный комбинезон - это половина дела. При этом придется терпеть жару - температура здесь выше 30 градусов. В такой амуниции очень быстро становится жарко. Важно не допустить ни одного незастегнутого элемента на одежде - за это начисляются штрафные баллы», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Комбинезон используется как средство защиты от химического и биологического оружия, а также от радиационной пыли. Экипироваться нужно очень быстро, чтобы не попасть под воздействие химоружия. Каждый боец самостоятельно засекал время и снимал себя на видео в качестве отчета.

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